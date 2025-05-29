Стало известно, откуда запускали БПЛА, которые атаковали Рязанскую область

Отмечается, что беспилотники ВСУ запустили с территорий Киевской и Черниговской областей Украины. По данным канала, к дронам были прикреплены боеприпасы, начиненные поражающими элементами. На данный момент специалисты исследуют обломки сбитых БПЛА.