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Стало известно, откуда запускали БПЛА, которые атаковали Рязанскую область
Отмечается, что беспилотники ВСУ запустили с территорий Киевской и Черниговской областей Украины. По данным канала, к дронам были прикреплены боеприпасы, начиненные поражающими элементами. На данный момент специалисты исследуют обломки сбитых БПЛА.

Стало известно, откуда запускали БПЛА, которые атаковали Рязанскую область. Об этом пишет SHOT.

Отмечается, что беспилотники ВСУ запустили с территорий Киевской и Черниговской областей Украины.

По данным канала, к дронам были прикреплены боеприпасы, начиненные поражающими элементами. На данный момент специалисты исследуют обломки сбитых БПЛА.

Уточняется, что есть неразорвавшиеся снаряды. Предположительно, для атаки использовались минометные боеприпасы.