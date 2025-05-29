Специалист оценил потенциал предстоящих переговоров России и Украины

По его мнению, на встрече в Стамбуле 2 июня может начаться ряд позитивных процессов. «В Стамбуле могут начаться новые дипломатические процессы для России и Украины. В частности, встреча нашего (турецкого) министра иностранных дел Хакана Фидана с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Кремле показывает, что на переговорах в Турции возможны и другие позитивные процессы», — сказал собеседник агентства. По его мнению, в частности, могли бы обсуждаться новый обмен пленными и вывоз из Турции находящихся там украинских детей.

Специалист оценил потенциал предстоящих переговоров России и Украины. Об этом рассказал политический аналитик Умур Тугай Юджель изданию РИА Новости.

По его мнению, на встрече в Стамбуле 2 июня может начаться ряд позитивных процессов.

«В Стамбуле могут начаться новые дипломатические процессы для России и Украины. В частности, встреча нашего (турецкого) министра иностранных дел Хакана Фидана с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Кремле показывает, что на переговорах в Турции возможны и другие позитивные процессы», — сказал собеседник агентства.

По его мнению, в частности, могли бы обсуждаться новый обмен пленными и вывоз из Турции находящихся там украинских детей.

Ранее сообщалось, что переговоры могут пройти 2 июня в Стамбуле.