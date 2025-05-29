Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
27°
Птн, 30
25°
Сбт, 31
24°
ЦБ USD 79.6 -0.02 29/05
ЦБ EUR 90.34 -0.56 29/05
Нал. USD 81.00 / 80.00 29/05 12:50
Нал. EUR 91.10 / 92.57 29/05 12:50
Новости
Итоги года New
Публикации
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
8 459
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
22 мая 10:39
15 258
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
30 681
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
26 985
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Синоптик рассказал о влиянии начавшейся магнитной бури
По его словам, геомагнитные возмущения продолжаются, однако они стали менее экстремальными. Магнитная буря снизилась до слабой, уровня G1. Ранее сообщалось, что последствия вспышки на Солнце могут продолжаться целую неделю.

Синоптик рассказал о влиянии начавшейся магнитной бури. Об этом в четверг, 29 мая, сообщил Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, геомагнитные возмущения продолжаются, однако они стали менее экстремальными. Магнитная буря снизилась до слабой, уровня G1.

Ранее сообщалось, что последствия вспышки на Солнце могут продолжаться целую неделю.