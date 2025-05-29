Синоптик рассказал о влиянии начавшейся магнитной бури

По его словам, геомагнитные возмущения продолжаются, однако они стали менее экстремальными. Магнитная буря снизилась до слабой, уровня G1. Ранее сообщалось, что последствия вспышки на Солнце могут продолжаться целую неделю.

Синоптик рассказал о влиянии начавшейся магнитной бури. Об этом в четверг, 29 мая, сообщил Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, геомагнитные возмущения продолжаются, однако они стали менее экстремальными. Магнитная буря снизилась до слабой, уровня G1.

Ранее сообщалось, что последствия вспышки на Солнце могут продолжаться целую неделю.