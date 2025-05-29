Рязгордума приняла изменения в правила благоустройства города

Депутаты рязанской городской думы приняли изменения в правила благоустройства города. Соответствующее решение приняли на заседании гордумы в четверг, 29 мая.
Проект решения разработан в целях приведения в соответствие с действующим законодательством.
Изменения внесены для создания комфортных пешеходных и велосипедных дорожек. Также документом дополняются мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды; обновляются требования к использованию водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и для рекреационных целей.
Кроме того, вводятся уточнения по зонированию детских площадок по возрастным категориям (0-3 года, 4-7 лет, 8-12 лет).
Вопрос ранее рассматривали на профильном комитете, депутаты проголосовали за него единогласно.