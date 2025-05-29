Рязанцам пообещали до +32°С в пятницу
30 мая будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ожидается юго-восточный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°С, днем местами жара 27…32°С.
Рязанцам пообещали до +32°С в пятницу. Прогноз опубликовал региональный ЦГМС.
30 мая будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер ожидается юго-восточный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.
Температура воздуха ночью 14…19°С, днем местами жара 27…32°С.