Рязанца задержали по подозрению в ограблении пенсионера

В полицию обратился 74-летний пожилой мужчина и сообщил, что на него в подъезде напал неизвестный. Он ударил жертву кулаком по голове, забрал бумажник, в котором были 15 тысяч рублей и пенсионное удостоверение, и скрылся. По описанию оперативники уголовного розыска нашли 34-летнего ранее судимого за кражу, угон, причинение тяжкого вреда здоровью, уничтожение имущества и повторное пьяное вождение рязанца. Похищенные деньги он потратил на алкоголь. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Рязанца задержали по подозрению в ограблении пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 74-летний пожилой мужчина и сообщил, что на него в подъезде напал неизвестный. Он ударил жертву кулаком по голове, забрал бумажник, в котором были 15 тысяч рублей и пенсионное удостоверение, и скрылся.

По описанию оперативники уголовного розыска нашли 34-летнего ранее судимого за кражу, угон, причинение тяжкого вреда здоровью, уничтожение имущества и повторное пьяное вождение рязанца.

Похищенные деньги он потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 7 лет.