Россиянам рассказали о новых законах, которые вступят в силу с июня

С 1 июня заработает комплекс мер по по борьбе с кибермошенниками. В частности, банки, госорганы и операторы связи не смогут больше информировать граждан через иностранные мессенджеры. Также сообщения с кодами доступа к Госуслугам не будут приходить во время телефонного разговора. В этот момент человек может находиться под влиянием мошенников.

Россиянам рассказали о новых законах, которые вступят в силу с июня. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

С 1 июня заработает комплекс мер по по борьбе с кибермошенниками. В частности, банки, госорганы и операторы связи не смогут больше информировать граждан через иностранные мессенджеры.

Также сообщения с кодами доступа к Госуслугам не будут приходить во время телефонного разговора. В этот момент человек может находиться под влиянием мошенников.

Кроме того, власти смогут своевременно выявлять некачественную или контрафактную продукцию для сохранения здоровья потребителей.

С июня будут активнее поддерживать участников СВО и их семьи. В частности, речь идет о льготах при поступлении в вузы детей участников боевых действий.