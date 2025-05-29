Прокуратура помогла обеспечить лекарствами инвалида из Шилова
По данным прокуратуры, женщина-инвалид нуждается в постоянном обеспечении льготными медикаментами. Однако надлежащих мер для обеспечения ее лекарствами не приняли. Прокуратура направила в суд иск о возложении на региональный минздрав обязанности обеспечить пациента лекарственными препаратами и произвести компенсацию морального вреда. Заявленные требования судом удовлетворены.
Прокуратура помогла обеспечить лекарствами инвалида из Шилова. Об этом сообщает региональное ведомство.
По данным прокуратуры, женщина-инвалид нуждается в постоянном обеспечении льготными медикаментами. Однако надлежащих мер для обеспечения ее лекарствами не приняли.
Прокуратура направила в суд иск о возложении на региональный минздрав обязанности обеспечить пациента лекарственными препаратами и произвести компенсацию морального вреда.
Заявленные требования судом удовлетворены.