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Прокуратура помогла обеспечить лекарствами инвалида из Шилова
По данным прокуратуры, женщина-инвалид нуждается в постоянном обеспечении льготными медикаментами. Однако надлежащих мер для обеспечения ее лекарствами не приняли. Прокуратура направила в суд иск о возложении на региональный минздрав обязанности обеспечить пациента лекарственными препаратами и произвести компенсацию морального вреда. Заявленные требования судом удовлетворены.

Прокуратура помогла обеспечить лекарствами инвалида из Шилова. Об этом сообщает региональное ведомство.

По данным прокуратуры, женщина-инвалид нуждается в постоянном обеспечении льготными медикаментами. Однако надлежащих мер для обеспечения ее лекарствами не приняли.

Прокуратура направила в суд иск о возложении на региональный минздрав обязанности обеспечить пациента лекарственными препаратами и произвести компенсацию морального вреда.

Заявленные требования судом удовлетворены.