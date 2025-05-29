Павел Малков ответил на жалобы о вони в Рязани

«С середины мая много жалоб, и я сам живу в городе и замечаю. Мы нарастили мощности по мониторингу. У нас три стационарные лаборатории и две мобильные передвижные, все нарушения фиксируются. Дальше данные передаются в компетентные органы: Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Природоохранную прокуратуру, УМВД по Рязанской области. Все нарушения фиксируются, Прокуратура также держит на контроле… Вопрос не имеет простого решения. Важна тактика малых шагов: мы работаем с контрольными органами, предприятиями и нарушителями. Но работы тут еще немало», — заявил губернатор Павел Малков.

Павел Малков ответил на жалобы о вони в Рязани. Вопрос подняли на прямой линии с губернатором 29 мая.

«С середины мая много жалоб, и я сам живу в городе и замечаю. Мы нарастили мощности по мониторингу. У нас три стационарные лаборатории и две мобильные передвижные, все нарушения фиксируются. Дальше данные передаются в компетентные органы: Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Природоохранную прокуратуру, УМВД по Рязанской области. Все нарушения фиксируются, Прокуратура также держит на контроле… Вопрос не имеет простого решения. Важна тактика малых шагов: мы работаем с контрольными органами, предприятиямм и нарушителями. Но работы тут еще немало», — заявил губернатор Павел Малков.

Напомним, рязанцы неоднократно жаловались на неприятный запах в городе. Чиновники отчитывались губернатору о борьбе с ситуацией.