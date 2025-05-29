Над Рязанской областью ликвидировали БПЛА
По данным Минобороны, в небе над регионом сбили четыре вражеских дрона. Всего за прошедшую ночь над территорией РФ уничтожили 48 беспилотников. 30 из них — в Белгородской области, по четыре — в Рязанской, Орловской областях и над Крымом, три дрона сбили над столичным регионом, два — в Брянской области и один — в Тамбовской.
Над Рязанской областью ликвидировали БПЛА. Об этом в четверг, 29 мая, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, в небе над регионом сбили четыре вражеских дрона.
Всего за прошедшую ночь над территорией РФ уничтожили 48 беспилотников. 30 из них — в Белгородской области, по четыре — в Рязанской, Орловской областях и над Крымом, три дрона сбили над столичным регионом, два — в Брянской области и один — в Тамбовской.