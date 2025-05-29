Малков пообещал решить проблему с отсутствием воды в Заборье до конца 2025 года

«Проблема с водой в Заборье известна, она связана с тем, что в летний сезон приезжает много дачников, все поливают огороды. Устаревшая инфраструктура с этим напором не справляется, ситуацию эту меняем, но стоит это очень дорого. Проектная сметная документация разработана, изыскиваем средства для строительства водозаборного узла. Надеюсь до конца года решим проблему», — отметил Малков.

Павел Малков пообещал решить проблему с отсутствием воды в Заборье до конца 2025 года. Об этом губернатор заявил 29 мая во время прямого эфира.

«Проблема с водой в Заборье известна, она связана с тем, что в летний сезон приезжает много дачников, все поливают огороды. Устаревшая инфраструктура с этим напором не справляется, ситуацию эту меняем, но стоит это очень дорого. Проектная сметная документация разработана, изыскиваем средства для строительства водозаборного узла. Надеюсь до конца года решим проблему», — отметил Малков.

Ранее жители села пожаловались на водоснабжение.