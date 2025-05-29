Малков опроверг объединение строящейся школы в Олимпийском и № 75 в Песочне

«Школу в Олимпийском достроим в 2025 году, объединения со школой № 75 не будет. Не вижу в этом целесообразности. Сейчас задача укомплектовать классы, а потом заниматься всем остальным», — отметил губернатор. Он напомнил, что в 2025 году в Рязани планируется начать строительство новых школ в Мервине, ДПР и Дядькове. Ранее об объединении учебных учреждений сообщал мэр Виталий Артемов.

Павел Малков опроверг объединение школы № 75 в Песочне и строящейся школы в Олимпийском городке. Соответствующую информацию озвучили на прямой линии губернатора 29 мая.

«Школу в Олимпийском достроим в 2025 году, объединения со школой № 75 не будет. Не вижу в этом целесообразности. Сейчас задача укомплектовать классы, а потом заниматься всем остальным», — отметил глава региона.

Он напомнил, что в 2025 году в Рязани планируется начать строительство новых школ в Мервине, ДПР и Дядькове.

Ранее об объединении учебных учреждений сообщал мэр Виталий Артемов.