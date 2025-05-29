Губернатор прокомментировал ночную атаку БПЛА на Рязанскую область

«За минувшую ночь средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА. Пострадавших и материального ущерба нет», — уточнил он. По его словам, в четверг, 29 мая, будут уничтожать обломки. Приближаться к ним нельзя. «Если увидели обломок БПЛА — позвоните по телефону 112», — заключил глава региона.