Два человека пострадали из-за ДТП с мотоциклом в Рязанской области

Авария произошла вечером 28 мая в Скопине около дома № 60 по улице Карла Маркса. По предварительной информации, 38-летний местный житель за рулем мотоцикла «Ямаха» столкнулся с «Рено Меган» под управлением 38-летней жительницы Скопинского района. В результате происшествия водитель мототранспорта и его пассажир — 36-летняя женщина госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Два человека пострадали из-за ДТП с мотоциклом в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла вечером 28 мая в Скопине около дома № 60 по улице Карла Маркса. По предварительной информации, 38-летний местный житель за рулем мотоцикла «Ямаха» столкнулся с «Рено Меган» под управлением 38-летней жительницы Скопинского района.

В результате происшествия водитель мототранспорта и его пассажир — 36-летняя женщина госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.