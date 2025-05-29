Два человека пострадали из-за ДТП с мотоциклом в Рязанской области
Авария произошла вечером 28 мая в Скопине около дома № 60 по улице Карла Маркса. По предварительной информации, 38-летний местный житель за рулем мотоцикла «Ямаха» столкнулся с «Рено Меган» под управлением 38-летней жительницы Скопинского района. В результате происшествия водитель мототранспорта и его пассажир — 36-летняя женщина госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Два человека пострадали из-за ДТП с мотоциклом в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Авария произошла вечером 28 мая в Скопине около дома № 60 по улице Карла Маркса. По предварительной информации, 38-летний местный житель за рулем мотоцикла «Ямаха» столкнулся с «Рено Меган» под управлением 38-летней жительницы Скопинского района.
В результате происшествия водитель мототранспорта и его пассажир — 36-летняя женщина госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.