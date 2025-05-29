Досрочно прекращены полномочия депутата рязгордумы Надежды Дреминой
За решение проголосовали депутаты на заседании в четверг, 29 мая. Напомним, Надежда Дремина стала депутатом в 2018 году. Ранее Дремина была главным бухгалтером рязанской компании «Госконтракт».
Рязанская городская дума досрочно прекратила полномочия депутата Надежды Дреминой. За решение проголосовали депутаты на заседании в четверг, 29 мая.
Напомним, Надежда Дремина стала депутатом в 2018 году. Ранее Дремина была главным бухгалтером рязанской компании «Госконтракт».