Депутат Рязанской гордумы Олег Смирнов получил благодарность Совета Федерации

В четверг, 29 мая, на заседании Рязанской гордумы состоялось торжественное вручение благодарственного письма Совета Федерации депутату Олегу Смирнову.
Почетную награду вручил сенатор РФ Игорь Мурог.
Благодарственное письмо, подписанное председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, стало признанием многолетней и плодотворной работы политика на благо родного города и всей Рязанской области.
В документе отмечается значительный вклад Олега Смирнова в развитие местного самоуправления, его инициативность, профессионализм и неравнодушное отношение к судьбе региона.
За годы своей деятельности Олег Евгеньевич проявил себя как эффективный руководитель, способствовавший реализации важных социальных и инфраструктурных проектов, развитию диалога между властью и жителями, а также поддержке гражданских инициатив.
Смирнов выразил благодарность Совету Федерации и подчеркнул, что достигнутые результаты стали возможны благодаря слаженной работе всей команды.
«Для меня это высокая оценка нашей совместной работы. Мы продолжим делать всё возможное для развития города и повышения качества жизни рязанцев», — отметил политик.