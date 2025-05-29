Депутат Рязанской гордумы Олег Смирнов получил благодарность Совета Федерации

В четверг, 29 мая, на заседании Рязанской гордумы состоялось торжественное вручение благодарственного письма Совета Федерации депутату Олегу Смирнову. Почетную награду вручил сенатор РФ Игорь Мурог.

В четверг, 29 мая, на заседании Рязанской гордумы состоялось торжественное вручение благодарственного письма Совета Федерации депутату Олегу Смирнову.

Почетную награду вручил сенатор РФ Игорь Мурог.

Благодарственное письмо, подписанное председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, стало признанием многолетней и плодотворной работы политика на благо родного города и всей Рязанской области.

В документе отмечается значительный вклад Олега Смирнова в развитие местного самоуправления, его инициативность, профессионализм и неравнодушное отношение к судьбе региона.

За годы своей деятельности Олег Евгеньевич проявил себя как эффективный руководитель, способствовавший реализации важных социальных и инфраструктурных проектов, развитию диалога между властью и жителями, а также поддержке гражданских инициатив.

Смирнов выразил благодарность Совету Федерации и подчеркнул, что достигнутые результаты стали возможны благодаря слаженной работе всей команды.

«Для меня это высокая оценка нашей совместной работы. Мы продолжим делать всё возможное для развития города и повышения качества жизни рязанцев», — отметил политик.