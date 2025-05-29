34-летнюю рязанку отправили в колонию за кражу телефона у знакомого

Установлено, что в декабре 2024 года осужденная находилась в гостях у своего приятеля. Во время распития алкогольных напитков она похитила его мобильный телефон, который положила в карман своей куртки. Суд назначил женщине наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

34-летнюю рязанку отправили в колонию за кражу телефона у знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2024 года осужденная находилась в гостях у своего приятеля. Во время распития алкогольных напитков она похитила его мобильный телефон, который положила в карман своей куртки.

Суд назначил женщине наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.