34-летнюю рязанку отправили в колонию за кражу телефона у знакомого
Установлено, что в декабре 2024 года осужденная находилась в гостях у своего приятеля. Во время распития алкогольных напитков она похитила его мобильный телефон, который положила в карман своей куртки. Суд назначил женщине наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
34-летнюю рязанку отправили в колонию за кражу телефона у знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что в декабре 2024 года осужденная находилась в гостях у своего приятеля. Во время распития алкогольных напитков она похитила его мобильный телефон, который положила в карман своей куртки.
Суд назначил женщине наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.