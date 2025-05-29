22-летнего рязанца осудили за хранение марихуаны

Судом установлено, что в октябре 2024 года осужденный обнаружил кусты дикорастущего наркосодержащего растения. Он оборвал его части, которые стал хранить для личного употребления. Однако в январе 2025 года его преступную деятельность пресекли полицейские, из незаконного оборота изъято более 11 граммов марихуаны. Суд назначил мужчине наказание в виде 360 часов обязательных работ.

В Сараевском районе осудили 22-летнего молодого человека за приобретение и хранение наркотиков. Об этом 29 мая сообщила пресс-слуба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что в октябре 2024 года осужденный обнаружил кусты дикорастущего наркосодержащего растения. Он оборвал его части, которые стал хранить для личного употребления.

Однако в январе 2025 года его преступную деятельность пресекли полицейские, из незаконного оборота изъято более 11 граммов марихуаны.

Суд назначил мужчине наказание в виде 360 часов обязательных работ.