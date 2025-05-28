Житель Рязанского района «забронировал» рабочее место и стал жертвой мошенников

По ее словам, с апреля по май 2025 года следственный отдел МВД России по Рязанскому району возбудил семь уголовных дел, связанных с мобильным мошенничеством. Все преступления основываются на злоупотреблении доверием или обмане. Большинство рязанцев обманывали по «стандартной» схеме с представителями ФСБ. Однако одного из местных жителей мошенники заставили забронировать рабочее место и взяли предоплату.

Житель Рязанского района «забронировал» рабочее место и стал жертвой мошенников. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на врио заместителя начальника СО ОМВД России по Рязанскому району Елена Бирюкова.

По ее словам, с апреля по май 2025 года следственный отдел МВД России по Рязанскому району возбудил семь уголовных дел, связанных с мобильным мошенничеством. Все преступления основываются на злоупотреблении доверием или обмане.

Большинство рязанцев обманывали по «стандартной» схеме с представителями ФСБ. Однако одного из местных жителей мошенники заставили забронировать рабочее место и взяли предоплату.

«Если вам поступил странный звонок от неизвестного, не теряйте бдительности и не верьте всему, что говорит собеседник! Не торопитесь переводить деньги, не поддавайтесь панике. Сначала обдумайте ситуацию, как следует, поделитесь своими сомнениями с близкими и узнайте их мнение, убедитесь в намерениях человека, который предлагает внести предоплату или перевести ему деньги», — отметила Бирюкова.