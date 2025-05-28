Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Россией и США

«Украина готова к любому формату переговоров, как на техническом уровне, так и на уровне руководителей государств, включая возможность трехсторонней встречи с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и его самого», — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает провести трехстороннюю встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на портал Kyiv Post.

«Украина готова к любому формату переговоров, как на техническом уровне, так и на уровне руководителей государств, включая возможность трехсторонней встречи с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и его самого», — говорится в сообщении.