Зеленский назвал сроки окончания конфликта с Россией

«Июнь 2026-го — мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у русских будет. Уже от принятых. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский конфликт может продлиться еще год. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на издание «Страна».

"Июнь 2026-го — мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у русских будет. Уже от принятых. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно", — сказал он.