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В Рязанской области велосипедист столкнулся с фурой
Авария случилась в среду, 28 мая, в деревне Новиково Скопинского района. По предварительной информации, 55-летний местный житель не справился с управлением двухколесным транспортом и по касательной врезался в большегруз «Скания» с полуприцепом под управлением 45-летнего водителя. В результате происшествия велосипедист обращался за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязанской области велосипедист столкнулся с фурой. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась в среду, 28 мая, в деревне Новиково Скопинского района. По предварительной информации, 55-летний местный житель не справился с управлением двухколесным транспортом и по касательной врезался в большегруз «Скания» с полуприцепом под управлением 45-летнего водителя.

В результате происшествия велосипедист обращался за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.