В Рязанской области велосипедист столкнулся с фурой

Авария случилась в среду, 28 мая, в деревне Новиково Скопинского района. По предварительной информации, 55-летний местный житель не справился с управлением двухколесным транспортом и по касательной врезался в большегруз «Скания» с полуприцепом под управлением 45-летнего водителя. В результате происшествия велосипедист обращался за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.