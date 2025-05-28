В Рязанской области велосипедист столкнулся с фурой
Авария случилась в среду, 28 мая, в деревне Новиково Скопинского района. По предварительной информации, 55-летний местный житель не справился с управлением двухколесным транспортом и по касательной врезался в большегруз «Скания» с полуприцепом под управлением 45-летнего водителя. В результате происшествия велосипедист обращался за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязанской области велосипедист столкнулся с фурой. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась в среду, 28 мая, в деревне Новиково Скопинского района. По предварительной информации, 55-летний местный житель не справился с управлением двухколесным транспортом и по касательной врезался в большегруз «Скания» с полуприцепом под управлением 45-летнего водителя.
В результате происшествия велосипедист обращался за медицинской помощью.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.