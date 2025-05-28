В Рязанской области сгорела легковушка

Информация о пожаре в Александро-Невском районе поступила 27 мая в 23:45. Легковушку тушили четыре человека и две единицы техники. Автомобиль сгорел. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Пострадавших нет.