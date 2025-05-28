В Рязанской области произошло ДТП с пострадавшей
Авария случилась на улице Пригородной в скопинской дерене Новиково. Судя по кадрам, ДТП произошло с участием велосипеда. Отмечается, что пострадала девочка. На месте происшествия работала полиция. Официальная информация уточняется.
В Рязанской области произошло ДТП с пострадавшей. Об этом 28 мая сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась на улице Пригородной в скопинской дерене Новиково. Судя по кадрам, ДТП произошло с участием велосипеда. Отмечается, что пострадала девочка.
На месте происшествия работала полиция.
Официальная информация уточняется.
Фото и видео: Telegram-канал «СКОПИН НАРОДНЫЙ»