В Рязанской области произошло ДТП с пострадавшей

Авария случилась на улице Пригородной в скопинской дерене Новиково. Судя по кадрам, ДТП произошло с участием велосипеда. Отмечается, что пострадала девочка. На месте происшествия работала полиция. Официальная информация уточняется.