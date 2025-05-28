В Рязанской области появятся новые муниципальные округа

На заседании Рязанской областной Думы, состоявшемся в среду, 28 мая, парламентарии утвердили ряд законодательных актов, регламентирующих процедуру формирования новых муниципальных округов: Ермишинского, Кадомского, Пронского, Рязанского, Скопинского, Старожиловского, Чучковского. Отмечается, что главная цель процесса — повышение эффективности управления территориями, объединение финансовых ресурсов, равномерное распределение бюджетных средств, сокращение дублирующих функций, а также снижение расходов на содержание администраций и числа муниципальных депутатов.

На заседании Рязанской областной Думы, состоявшемся в среду, 28 мая, парламентарии утвердили ряд законодательных актов, регламентирующих процедуру формирования новых муниципальных округов: Ермишинского, Кадомского, Пронского, Рязанского, Скопинского, Старожиловского, Чучковского.

Отмечается, что главная цель процесса — повышение эффективности управления территориями, объединение финансовых ресурсов, равномерное распределение бюджетных средств, сокращение дублирующих функций, а также снижение расходов на содержание администраций и числа муниципальных депутатов.

Преобразования инициировали представительные органы муниципалитетов. Статусы населенных пунктов не изменятся. Меры соцподдержки для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, сохранятся.

Формирование муниципальных округов в регионе началось в 2023 году. Тогда были образованы Сасовский, Путятинский и Ряжский округа. В 2024 году в Рязанской области были созданы Михайловский, Касимовский, Кораблинский и Пителинский муниципальные округа.