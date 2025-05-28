В Рязанской области мужчина взламывал кабинеты онлайн-банков и крал деньги

Правоохранители получили информацию, что в регионе прячется человек, причастный к взлому личных банковских кабинетов. Позже установили, что к преступлениям причастен 40-летний москвич, который недавно переехал в Рязанскую область. Полицейские подготовили специальную операцию, чтобы исключить для мужчины возможность уничтожить улики. Злоумышленника задержали. Возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.