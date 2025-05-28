В Рязанской области горел жилой дом
Информация о пожаре в селе Дегтяное Ряжского округа поступила 27 мая в 03:32. Жилой дом тушили 11 человек и четыре единицы техники. Строение повреждено огнем. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
В Рязанской области горел жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.
Информация о пожаре в селе Дегтяное Ряжского округа поступила 27 мая в 03:32. Жилой дом тушили 11 человек и четыре единицы техники.
Строение повреждено огнем. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
Пострадавших нет.