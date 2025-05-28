В Рязани поймали 15-летнего подростка за рулем мотоцикла

Подростка остановили на улице Березняковской в Рязани. У него не было водительских прав, от управления транспортным средством нарушителя отстранили. Родителям несовершеннолетнего выдали уведомление о недопущении действий, создающих условия для совершения административных правонарушений, а также возбуждено дело по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В соответствии с частью 3 статьи 12.7 КоАПРФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права, грозит штраф 30 000 рублей.

В Рязани поймали 15-летнего подростка за рулем мотоцикла. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях.

Подростка остановили на улице Березняковской в Рязани. У него не было водительских прав, от управления транспортным средством нарушителя отстранили.

Родителям несовершеннолетнего выдали уведомление о недопущении действий, создающих условия для совершения административных правонарушений, а также возбуждено дело по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В соответствии с частью 3 статьи 12.7 КоАПРФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права, грозит штраф 30 000 рублей.