В Рязани ИП оштрафовали за продажу лекарств для животных без лицензии

Нарушения установили сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. Отмечается, что предприниматель продавал и хранил лекарства для животных без лицензии. На него составили протокол об административном правонарушении. Сотрудники управления обратились в суд. В итоге предпринимателя оштрафовали на 4000 рублей. Решение не вступило в законную силу.

В Рязани предпринимателя оштрафовали за продажу лекарств для животных без лицензии. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба Арбитражного суда в соцсетях.

Нарушения установили сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. Отмечается, что предприниматель продавал и хранил лекарства для животных без лицензии. На него составили протокол об административном правонарушении. Сотрудники управления обратились в суд.

В итоге предпринимателя оштрафовали на 4000 рублей.

Решение не вступило в законную силу.