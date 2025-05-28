В Рязани еще пять улиц остались без холодной воды
До 17:00 холодной воды не будет по адресам: улица Крупской, дома №№ 1/13, 3 корпус 2; улица Юбилейная, дома №№ 9, 10, 11, 12; Московское шоссе, дома №№ 45, 45 корпус 1; Баженова, дома №№ 35 (ГБУ РО ОКПБ им Н. Н. Баженова), 35 корпус 4 (ГБУ РО ОКПБ им Н. Н. Баженова), 35 корпус 6; Голенчинское шоссе, дома №№ 13 с/т «изумруд», 14 с/т «энергетик» с/т садовод-2.
В Рязани 28 мая еще пять улиц остались без холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».
До 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- улица Крупской, дома №№ 1/13, 3 корпус 2;
- улица Юбилейная, дома №№ 9, 10, 11, 12;
- Московское шоссе, дома №№ 45, 45 корпус 1;
- Баженова, дома №№ 35 (ГБУ РО ОКПБ им Н. Н. Баженова), 35 корпус 4 (ГБУ РО ОКПБ им Н. Н. Баженова), 35 корпус 6;
- Голенчинское шоссе, дома №№ 13 с/т «изумруд», 14 с/т «энергетик» с/т садовод-2.
Ранее на трех улицах Рязани отключили холодную воду.