Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
25°
Чтв, 29
26°
Птн, 30
25°
ЦБ USD 79.6 -0.02 29/05
ЦБ EUR 90.34 -0.56 29/05
Нал. USD 81.76 / 81.00 28/05 17:20
Нал. EUR 92.36 / 93.00 28/05 17:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
6 542
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
22 мая 10:39
13 331
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
28 734
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
25 079
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России хотят ввести уголовное наказание за покупку алкоголя детям
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов назвал покупку алкоголя детям «традицией» и заявил, что на данный момент законодательство «не заставляет сильно переживать по поводу поступка». Автор инициативы напомнил, что штраф за покупку спиртного составляет до трех тысяч рублей. Орлов предложил поднять его до 30 тысяч рублей. «А если будет повторное подобное действие в течение года, персонажа стоило бы привлекать и к уголовной ответственности», — подытожил автор инициативы.

В России хотят ввести уголовное наказание за покупку алкоголя детям. С соответствующей инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, передает 28 мая RT.

Он назвал покупку алкоголя детям «традицией» и заявил, что на данный момент законодательство «не заставляет сильно переживать по поводу поступка».

Автор инициативы напомнил, что штраф за покупку спиртного составляет до трех тысяч рублей. Орлов предложил поднять его до 30 тысяч рублей.

«А если будет повторное подобное действие в течение года, персонажа стоило бы привлекать и к уголовной ответственности», — подытожил автор инициативы.