В России хотят ввести уголовное наказание за покупку алкоголя детям

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов назвал покупку алкоголя детям «традицией» и заявил, что на данный момент законодательство «не заставляет сильно переживать по поводу поступка». Автор инициативы напомнил, что штраф за покупку спиртного составляет до трех тысяч рублей. Орлов предложил поднять его до 30 тысяч рублей. «А если будет повторное подобное действие в течение года, персонажа стоило бы привлекать и к уголовной ответственности», — подытожил автор инициативы.

В России хотят ввести уголовное наказание за покупку алкоголя детям. С соответствующей инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, передает 28 мая RT.

Он назвал покупку алкоголя детям «традицией» и заявил, что на данный момент законодательство «не заставляет сильно переживать по поводу поступка».

Автор инициативы напомнил, что штраф за покупку спиртного составляет до трех тысяч рублей. Орлов предложил поднять его до 30 тысяч рублей.

«А если будет повторное подобное действие в течение года, персонажа стоило бы привлекать и к уголовной ответственности», — подытожил автор инициативы.