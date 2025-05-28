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В Казани объявили о поиске участника СВО, сбежавшего из СИЗО

В Казани объявили о поиске участника СВО, сбежавшего из СИЗО. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По данным канала, уроженец Верхнеуслонского района 38-летний Альберт Нугманов сбежал из 384 Военного следственного отдела по гарнизону СК России. Отмечается, что мужчина одет в бордовую майку и темные коричневые штаны.

По данным «Осторожно, новости», мужчину мобилизовали в 2022 году, во время боевых действий он получил ранение и вернулся домой на лечение. Близкие мужчины рассказали журналисту канала, что 1 мая жена написала на него заявление, обвинив в домогательствах к дочери. 2 мая его задержала военная комендатура.

Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»