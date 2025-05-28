У рязанца изъяли сельхозучасток, который не использовался по назначению

Участок площадью 145,6 га находится в Касимовском районе. Земля более трех лет не применялась по назначению. Собственнику выдавали предписания и назначали штрафы. Однако нарушения устранены не были. Суда решил, что земля подлежит продаже на публичных торгах.

У рязанца изъяли сельхозучасток, который не использовался по назначению. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба Россельхознадзора в соцсетях.

Участок площадью 145,6 га находится в Касимовском районе. Земля более трех лет не применялась по назначению.

Собственнику выдавали предписания и назначали штрафы. Однако нарушения устранены не были.

Суда решил, что земля подлежит продаже на публичных торгах.

Фото: группа Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям в «ВК»