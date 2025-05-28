Троих рязанцев осудили за хищение 20 тонн дизеля

Решением суда одному участнику преступной группы назначено наказание ввиде трех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания висправительной колонии общего режима, двум другим — в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно.