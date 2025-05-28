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Студентка РГАТУ стала участником школы капитанов энергетических отрядов

В мае 2025 года студентка инженерного факультета Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева, командир студенческого энергетического отряда «Электрон» Анна Кирсанова прошла обучение в школе капитанов, организованной на базе Кировского учебного центра в рамках подготовки к производственной практике.

«Очная школа командиров была направлена на проработку и выявление лидерских качеств. В Кирове мы были на обучении всего два дня. В образовательную программу вошли soft skills, комплекс умений, которые позволяют эффективно взаимодействовать с другими людьми и решать проблемы, практические и теоретические занятия по безопасности труда, создание и защита собственного проекта „От идеи до реализации“. Это были очень интересные и продуктивные дни, которые останутся в моей памяти на всю жизнь», — прокомментировала девушка.

Каждый студент Рязанского агроуниверситета знает о возможности прохождения практики в составе студенческих трудовых отрядов, один из таких отрядов — студенческий энергетический отряд «Электрон», в составе которого обучающиеся проходят практику в ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».