Студент РГАТУ вошел в ТОП-5 лучших техников Всероссийского Чемпионата «Профессионалы — 2025»

Студент факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования Тимофей Легач стал четвертым в финале Всероссийского Чемпионата «Профессионалы — 2025».

Из 53 регионов нашей страны за звание лучших техников в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» соревновались 54 конкурсанта. Участники должны были проявить приобретенные за годы обучения в вузе навыки по эксплуатации, ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных машин.

Экспертом-наставником Тимофея Легача, занявшего 4 место по России, выступил преподаватель РГАТУ Николай Грунин.

Ежегодно студенты факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования представляют Рязанскую область в финальных этапах и входят в десятку лучших. 2025 год — очередное подтверждение высокого уровня подготовки специалистов для АПК в Рязанском агротехнологическом университете.