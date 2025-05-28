С обманувших рязанку мошенников взыскали украденные деньги

Установлено, что неизвестные позвонили пожилой жительницы Касимовского района, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что ее родственник попал в ДТП. Под влиянием обмана пенсионерка передала «курьеру» более 200 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Заявительницу признали потерпевшей. Прокурор направил в суд заявление о взыскании похищенных денежных средств. Требования удовлетворили в полном объеме.