Рязанцам назвали самые необычные вакансии мая

Эксперты сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели: Личный ассистент собственника бизнеса/Помощник собственника, до 80 000; Сборщик печенек, пряников и вафлей, от 102 500 ₽; PHP-разработчик, от 80 900 ₽; Директолог, от 40 000 ₽; Помощник 3D визуализатора, от 35 000 ₽.

Рязанцам назвали самые необычные вакансии мая. Об этом пишет сервис HH.RU.

Эксперты сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели:

Личный ассистент собственника бизнеса/Помощник собственника, до 80 000 ₽;

Сборщик печенек, пряников и вафлей, от 102 500 ₽;

PHP-разработчик, от 80 900 ₽;

Директолог, от 40 000;

Помощник 3D визуализатора, от 35 000 ₽;

Техник по подготовке новых автомобилей, от 50 000 ₽;

Стилист-консультант, до 70 000 ₽;

Фотограф, до 120 000 ₽;

Бизнес-ассистент руководителя, до 130 000 ₽.