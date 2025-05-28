Рязанцам назвали самые необычные вакансии мая
Эксперты сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели: Личный ассистент собственника бизнеса/Помощник собственника, до 80 000; Сборщик печенек, пряников и вафлей, от 102 500 ₽; PHP-разработчик, от 80 900 ₽; Директолог, от 40 000 ₽; Помощник 3D визуализатора, от 35 000 ₽.
Рязанцам назвали самые необычные вакансии мая. Об этом пишет сервис HH.RU.
Эксперты сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели:
- Личный ассистент собственника бизнеса/Помощник собственника, до 80 000 ₽;
- Сборщик печенек, пряников и вафлей, от 102 500 ₽;
- PHP-разработчик, от 80 900 ₽;
- Директолог, от 40 000;
- Помощник 3D визуализатора, от 35 000 ₽;
- Техник по подготовке новых автомобилей, от 50 000 ₽;
- Стилист-консультант, до 70 000 ₽;
- Фотограф, до 120 000 ₽;
- Бизнес-ассистент руководителя, до 130 000 ₽.
Кроме того, в топ наиболее востребованных профессий за последний месяц в регионе вошли специалисты образовательной сферы (учителя, методисты, репетиторы и др.), «безопасники» (охранники, инкассаторы, держурные