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Рязанцам назвали самые необычные вакансии мая
Эксперты сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели: Личный ассистент собственника бизнеса/Помощник собственника, до 80 000; Сборщик печенек, пряников и вафлей, от 102 500 ₽; PHP-разработчик, от 80 900 ₽; Директолог, от 40 000 ₽; Помощник 3D визуализатора, от 35 000 ₽.

Рязанцам назвали самые необычные вакансии мая. Об этом пишет сервис HH.RU.

Эксперты сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели:

  • Личный ассистент собственника бизнеса/Помощник собственника, до 80 000 ₽;
  • Сборщик печенек, пряников и вафлей, от 102 500 ₽;
  • PHP-разработчик, от 80 900 ₽;
  • Директолог, от 40 000;
  • Помощник 3D визуализатора, от 35 000 ₽;
  • Техник по подготовке новых автомобилей, от 50 000 ₽;
  • Стилист-консультант, до 70 000 ₽;
  • Фотограф, до 120 000 ₽;
  • Бизнес-ассистент руководителя, до 130 000 ₽.

Кроме того, в топ наиболее востребованных профессий за последний месяц в регионе вошли специалисты образовательной сферы (учителя, методисты, репетиторы и др.), «безопасники» (охранники, инкассаторы, держурные и т. д.), а также работники добывающего сектора.