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Рогов: ВС России освободили более 75% Запорожской области
Отмечается, что под контролем российских сил находится 20 570 квадратных километров.

ВС России освободили более 75% Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

Отмечается, что под контролем российских сил находится 20 570 квадратных километров.

«Освобожденная площадь Запорожской области впервые превысила три четверти или 75,67%. Это заслуга русских солдат из подразделений группировки „Днепр“, освободивших за последнее время целый ряд сел, включая Лобковое, Малые Щербаки, Степовое, Щербаки», — сказал он.