РГРЭС: жители еще одной улицы в Рязани продолжают находиться без электричества

С вечера 27 мая без света продолжают находиться жители улицы Белинского. Жителям этих улиц пообещали восстановить электроснабжение к 15:00. В электросетях также назвали причину отключения света в Рязани. Ей стал обрыв проводов воздушных линий и повреждение изоляторов из-за шквалистого ветра, а также повреждение кабельной линии 10 кВ. Ранее стало известно, что без света находятся жители улицы Боголюбова.

Жители еще одной улицы в Рязани продолжают находиться без электричества. Об этом сообщают рязанские электросети.

С вечера 27 мая без света продолжают находиться жители улицы Белинского. Жителям этих улиц пообещали восстановить электроснабжение к 15:00.

В электросетях также назвали причину отключения света в Рязани. Ей стал обрыв проводов воздушных линий и повреждение изоляторов из-за шквалистого ветра, а также повреждение кабельной линии 10 кВ.

Ранее стало известно, что без света находятся жители улицы Боголюбова.