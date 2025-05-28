РГРЭС: жители еще одной улицы в Рязани продолжают находиться без электричества
С вечера 27 мая без света продолжают находиться жители улицы Белинского. Жителям этих улиц пообещали восстановить электроснабжение к 15:00. В электросетях также назвали причину отключения света в Рязани. Ей стал обрыв проводов воздушных линий и повреждение изоляторов из-за шквалистого ветра, а также повреждение кабельной линии 10 кВ. Ранее стало известно, что без света находятся жители улицы Боголюбова.
Жители еще одной улицы в Рязани продолжают находиться без электричества. Об этом сообщают рязанские электросети.
С вечера 27 мая без света продолжают находиться жители улицы Белинского. Жителям этих улиц пообещали восстановить электроснабжение к 15:00.
В электросетях также назвали причину отключения света в Рязани. Ей стал обрыв проводов воздушных линий и повреждение изоляторов из-за шквалистого ветра, а также повреждение кабельной линии 10 кВ.
Ранее стало известно, что без света находятся жители улицы Боголюбова.