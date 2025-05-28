Ректор РГУ стал врио председателя регионального общества «Знание»

Дмитрий Боков был избран врио председателя регионального отделения общества «Знание». Ранее отделение возглавлял Андрей Кашаев. Справка: Российское общество «Знание» — это общероссийская общественно-государственная просветительская организация. Она занимается просветительской работой в регионах, формирует интеллектуальный контент, организует и проводит бесплатные лекции и мероприятия в сфере просвещения.