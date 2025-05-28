Ректор РГУ стал врио председателя регионального общества «Знание»
Дмитрий Боков был избран врио председателя регионального отделения общества «Знание». Ранее отделение возглавлял Андрей Кашаев. Справка: Российское общество «Знание» — это общероссийская общественно-государственная просветительская организация. Она занимается просветительской работой в регионах, формирует интеллектуальный контент, организует и проводит бесплатные лекции и мероприятия в сфере просвещения.
Ректор РГУ стал врио председателя регионального общества «Знание». Об этом Дмитрий Боков сообщил на своей странице VK.
Дмитрий Боков был избран врио председателя регионального отделения общества «Знание».
Ранее отделение возглавлял Андрей Кашаев.
Справка:
Российское общество «Знание» — это общероссийская общественно-государственная просветительская организация. Она занимается просветительской работой в регионах, формирует интеллектуальный контент, организует и проводит бесплатные лекции и мероприятия в сфере просвещения.