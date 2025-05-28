Пропавшего под Рязанью пенсионера помогла найти собака по кличке Черника
Отмечается, что Черника обнаружила лежащего в поле 70-летнего мужчину. «Герой вчерашнего поиска», — написали волонтеры. Напомним, о поисках мужчины объявили днем 27 мая. Его искали совместно с кинологами. Поиски завершили ночью 27 мая.
Пропавшего под Рязанью пенсионера помогла найти собака по кличке Черника. Об этом сообщил ПСО «Мещера» в соцсетях.
Отмечается, что Черника обнаружила лежащего в поле 70-летнего мужчину.
«Герой вчерашнего поиска», — написали волонтеры.
Напомним, о поисках мужчины объявили днем 27 мая. Его искали совместно с кинологами. Поиски завершили ночью 27 мая.
Фото группа поисково-спасательного отряда «Мещера» в «ВК»