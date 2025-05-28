Под Рязанью легковушка влетела в столб, пострадали два человека

ДТП случилось утром 27 мая на улице Весенней в селе Ласково Рязанского района. 51-летний водитель Kia не справился с рулевым управлением, съехал в кювет и врезался в линию электропередач. Пострадали водитель и его пассажир — 42-летний житель Рязанского района. Они обращались за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Под Рязанью легковушка влетела в столб, пострадали два человека. Об этом сообщает региональное УМВД.

ДТП случилось утром 27 мая на улице Весенней в селе Ласково Рязанского района. 51-летний водитель Kia не справился с рулевым управлением, съехал в кювет и врезался в линию электропередач.

Пострадали водитель и его пассажир — 42-летний житель Рязанского района. Они обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.