На улице Каширина в Рязани произошло массовое ДТП
Отмечается, что в аварию попали три легковых автомобиля. В районе столкновения затруднено движение. На месте происшествия работают скорая и экипаж ДПС. Подробности неизвестны.
На улице Каширина в Рязани произошло массовое ДТП. Об этом во среду, 28 мая, сообщает Telegram-канал «Топор | Новости Рязани».
Отмечается, что в аварию попали три легковых автомобиля. В районе столкновения затруднено движение.
На месте происшествия работают скорая и экипаж ДПС.
Подробности неизвестны.