На пожаре в Сараевском районе пострадала пенсионерка

ЧП произошло утром 27 в селе Белоречье. Там загорелся жилой дом. К тушению привлекали 7 человек и 3 единицы спецтехники. Огонь полностью уничтожил дом и нежилое строение, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В результате происшествия пострадала женщина 1953 года рождения, ее госпитализировали.