На пожаре в Сараевском районе пострадала пенсионерка
ЧП произошло утром 27 в селе Белоречье. Там загорелся жилой дом. К тушению привлекали 7 человек и 3 единицы спецтехники. Огонь полностью уничтожил дом и нежилое строение, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В результате происшествия пострадала женщина 1953 года рождения, ее госпитализировали.
На пожаре в Сараевском районе пострадала пенсионерка. ОБ этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.
ЧП произошло утром 27 в селе Белоречье. Там загорелся жилой дом.
К тушению привлекали 7 человек и 3 единицы спецтехники.
Огонь полностью уничтожил дом и нежилое строение, площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
В результате происшествия пострадала женщина 1953 года рождения, ее госпитализировали.