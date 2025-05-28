Мошенница обманула рязанку, искавшую пропавшего на СВО мужа

По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемая сказала знакомой, что она адвокат и за денежное вознаграждение поможет найти супруга, который перестал выходить на связь в зоне СВО. При этом взятые на себя обязательства исполнять женщина не собиралась. В результате ее противоправных действий потерпевшей причинен ущерб в размере 2 млн 370 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани. Злоумышленница обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

34-летняя мошенница обманула рязанку, искавшую пропавшего на СВО мужа. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемая сказала знакомой, что она адвокат и за денежное вознаграждение поможет найти супруга, который перестал выходить на связь в зоне СВО. При этом взятые на себя обязательства исполнять женщина не собиралась.

В результате ее противоправных действий потерпевшей причинен ущерб в размере 2 млн 370 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани. Злоумышленница обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).