Мэрия Рязани отреагировала на жалобы жителей Борок на проблемы с водоснабжением

«В данный момент в микрорайоне Борки не зафиксировано случаев полного отключения водоснабжения. Повреждений на сетях и утечек не обнаружено. В настоящее время наблюдается снижение давления воды», — отметили в мэрии. Но, как отметили в публикации, в связи с прогнозируемым увеличением потребления воды в весенний и летний периоды, муниципальное предприятие «Водоканал» решило проложить новый трубопровод для повышения качества и объема подачи воды. Завершение работ по подключению новой ветки водопровода планируется до 2 июня 2025 года.

Мэрия Рязани отреагировала на жалобы жителей Борок на проблемы с водоснабжением. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В данный момент в микрорайоне Борки не зафиксировано случаев полного отключения водоснабжения. Повреждений на сетях и утечек не обнаружено. В настоящее время наблюдается снижение давления воды», — отметили в мэрии.

Но, как отметили в публикации, в связи с прогнозируемым увеличением потребления воды в весенний и летний периоды, муниципальное предприятие «Водоканал» решило проложить новый трубопровод для повышения качества и объема подачи воды.

Завершение работ по подключению новой ветки водопровода планируется до 2 июня 2025 года.