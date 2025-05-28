Касимовца осудили за грабеж

Отмечается, что в январе 2024 года осужденный похитил мобильный телефон у знакомого. После скрылся с места преступления. Кроме того, он получил от знакомой денежные средства для временного хранения, но потратил их. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев с отбыванием в колонии строго режима.

Касимовца осудили за грабеж и растрату. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что в январе 2024 года осужденный похитил мобильный телефон у знакомого. После скрылся с места преступления. Кроме того, он получил от знакомой денежные средства для временного хранения, но потратил их.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев с отбыванием в колонии строго режима.