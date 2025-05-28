Главреду рязанского издания Смирнову продлили арест
Суд оставил журналиста в СИЗО еще на два месяца. Он находится под стражей с 31 января по делу о вымогательстве, вину не признает.
Главреду рязанского издания Константину Смирнову продлили арест. Об этом пишет портал «Вид сбоку».
Суд оставил журналиста в СИЗО еще на два месяца. Он находится под стражей с 31 января по делу о вымогательстве, вину не признает.
Ранее сообщалось о переводе Алексея Фролова под домашний арест.
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