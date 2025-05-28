Германия дополнительно направит Украине €5 млрд на военную помощь
Пакет военной помощи будет финансироваться за счет средств, уже одобренных бундестагом, уточнил министр обороны Борис Писториус. Он подписал со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Ранее были названы траты Украины на военные нужды.
Германия дополнительно направит Украине €5 млрд на военную помощь. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на минобороны ФРГ.
Пакет военной помощи будет финансироваться за счет средств, уже одобренных бундестагом, уточнил министр обороны Борис Писториус. Он подписал со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине.
Ранее были названы траты Украины на военные нужды.