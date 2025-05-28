Германия дополнительно направит Украине €5 млрд на военную помощь

Пакет военной помощи будет финансироваться за счет средств, уже одобренных бундестагом, уточнил министр обороны Борис Писториус. Он подписал со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Ранее были названы траты Украины на военные нужды.